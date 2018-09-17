CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. 20.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yapacak.

İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Nsakala, Tzavellsa, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Cisse

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Tony, Hugo Rodallega

AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR

LİGDE 5. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçın sadece 1'ini kazandı. 2 maçtan Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrılırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 2017-2018 sezonunda da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, tek galibiyetini en son deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etti.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Sezona Ünal Karaman yönetiminde giren Trabzonspor geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 beraberlik aldı. 7 puanla ligde 7. sırada bulunan bordo mavili ekip son olarak Galatasaray ile evinde oynadığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise ligde zor günler geçiriyor. Ligde oynadığı ilk 3 maçta puan alamayan Akdeniz ekibi son olarak 4. haftada oynadığı Göztepe maçını Giannis Maniatis'in attığı golle 1-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı.