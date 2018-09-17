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’in 5. haftasının kapanış mücadelesinde , ’a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 19:03
CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

, 'in 5. haftasında Trabzonspor, 'la karşılaşacak. 20.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yapacak.

İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Nsakala, Tzavellsa, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Cisse

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Tony, Hugo Rodallega

AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR

LİGDE 5. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçın sadece 1'ini kazandı. 2 maçtan Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrılırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 2017-2018 sezonunda da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, tek galibiyetini en son deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etti.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Sezona yönetiminde giren Trabzonspor geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 beraberlik aldı. 7 puanla ligde 7. sırada bulunan bordo mavili ekip son olarak Galatasaray ile evinde oynadığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise ligde zor günler geçiriyor. Ligde oynadığı ilk 3 maçta puan alamayan Akdeniz ekibi son olarak 4. haftada oynadığı Göztepe maçını Giannis Maniatis'in attığı golle 1-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

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CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
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