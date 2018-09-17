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- maçına İngiliz hakem

'nin 'nde ile yapacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonundan yönetecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 15:39
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

'nin D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.

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Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
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