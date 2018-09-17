Fatih Terim'den flaş Ozan Kabak kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından "Maicon'un Lokomotiv Moskova maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz" demişti. Sol ayağındaki ödem dağılan Brezilyalı futbolcu iyileşti ve dünkü taktik idmanda as takımda görev yaptı. Kasımpaşa'ya karşı performansıyla alkış alan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı takımdan kesen Fatih Terim, stoper ikilisini Maicon-Serdar Aziz'den oluşturdu. İmparator'un yarınki Lokomotiv Moskova maçında Brezilyalı savunmacının tecrübesine güvendiği öğrenildi.

G.Saray'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer olan Maicon 2 sezonda 40 resmi maça çıktı.

AKBABA SEFERBERLİĞİ

Kasımpaşa maçı sonrası kasığında zorlanma hisseden Emre Akbaba, dünkü idmana katılmadı. Çalışmasını salonda sürdüren yıldız futbolcu için seferberlik ilan edildi. Tedavisi süren Emre Akbaba'nın, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesi bekleniyor.

GALATASARAY'A İTALYAN HAKEM

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, D Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın yarın saat 22.00'de evinde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maça, İtalyan hakem Gianluca Rocchi atandı. Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

ANTRENMANDA SÜRPRİZ MİSAFİR

Farklı Kasımpaşa galibiyetinin ardından Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın dünkü idmanı oldukça keyifli geçti. Antrenmanda sürpriz bir misafir de vardı. Sahaya giren bir kedinin teknik direktör Fatih Terim'in yanına giderek oturduğu görüldü.