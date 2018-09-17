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, 'nde 15. kez gruplarda

yarın yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA 'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü yönetiminde geçirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 12:06
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez gruplarda

UEFA 'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek , yarın Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

EN BAŞARILILAR LUCESCU VE TERİM

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü 'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise 'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARNESİ

Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

Sezon

Teknik Direktör

O

G

B

M

A

Y

P

1993-94

Rainer Hollmann

6

0

2

4

1

10

2

1994-95

Reinhard Saftig

6

1

1

4

3

9

3

1997-98

Fatih Terim

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

Fatih Terim

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

Fatih Terim

6

2

1

3

10

13

7

2000-01

Mircea Lucescu

14

6

3

5

19

24

21

2001-02

Mircea Lucescu

12

3

6

3

10

10

15

2002-03

Fatih Terim

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

Fatih Terim

6

2

1

3

6

8

7

2006-07

Erik Gerets

6

1

1

4

7

12

4

2012-13

Fatih Terim

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

F. Terim/R. Mancini

8

2

2

4

9

17

8

2014-15

C. Prandelli/H. Hamzaoğlu

6

-

1

5

4

19

1

2015-16H.Hamzaoğlu/M. Denizli61236105

Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.

İLK TUR GRUP PERFORMANSLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:

1993-1994 SEZONU (A GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Barcelona

6

4

2

0

13

3

10

2

Monaco

6

3

1

2

9

4

7

3

Spartak Moskova

6

1

3

2

6

12

5

4

Galatasaray

6

0

2

4

1

10

2

1994-1995 SEZONU (A GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Göteborg

6

4

1

1

10

7

9

2

Barcelona

6

2

2

2

11

8

6

3

Manchester United

6

2

2

2

11

11

6

4

Galatasaray

6

1

1

4

3

9

3

1997-1998 SEZONU (A GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Borussia Dortmund

6

5

0

1

14

3

15

2

Parma

6

2

3

1

6

5

9

3

Sparta Prag

6

1

2

3

6

11

5

4

Galatasaray

6

1

1

4

4

11

4

1998-1999 SEZONU (B GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Juventus

6

1

5

0

7

5

8

2

Galatasaray

6

2

2

2

8

8

8

3

Rosenborg

6

2

2

2

7

8

8

4

Athletic Bilbao

6

1

3

2

5

6

6

1999-2000 SEZONU (H GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Chelsea

6

3

2

1

10

3

11

2

Hertha Berlin

6

2

2

2

7

10

8

3

Galatasaray

6

2

1

3

10

13

7

4

Milan

6

1

3

2

6

7

6

2000-2001 SEZONU (D GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Sturm Graz

6

3

1

2

9

12

10

2

Galatasaray

6

2

2

2

10

13

8

3

Glasgow Rangers

6

2

2

2

10

7

8

4

Monaco

6

2

1

3

13

10

7

2001-2002 SEZONU (D GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Nantes

6

3

2

1

8

3

11

2

Galatasaray

6

3

1

2

5

4

10

3

PSV Eindhoven

6

2

1

3

6

9

7

4

Lazio

6

2

0

4

4

7

6

2002-2003 SEZONU (H GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Barcelona

6

6

0

0

13

4

18

2

Lokomotiv Moskova

6

2

1

3

5

7

7

3

Club Brugge

6

1

2

3

5

7

5

4

Galatasaray

6

1

1

4

5

10

4

2003-2004 SEZONU (D GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Juventus

6

4

1

1

15

6

13

2

Real Sociedad

6

2

3

1

8

8

9

3

Galatasaray

6

2

1

3

6

8

7

4

Olympiakos

6

1

1

4

6

13

4

2006-2007 SEZONU (C GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Liverpool

6

4

1

1

11

5

13

2

PSV Eindhoven

6

3

1

2

6

6

10

3

Bordeaux

6

2

1

3

6

7

7

4

Galatasaray

6

1

1

4

7

12

4

2012-2013 SEZONU (H GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Manchester United

6

4

0

2

9

6

12

2

Galatasaray

6

3

1

2

7

6

10

3

CFR Cluj

6

3

1

2

9

7

10

4

Braga

6

1

0

5

7

13

3

2013-2014 SEZONU (B GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Real Madrid

6

5

1

0

20

5

16

2

Galatasaray

6

2

1

3

8

14

7

3

Juventus

6

1

3

2

9

9

6

4

Kopenhag

6

1

1

4

4

13

4

2014-2015 SEZONU (D GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Borussia Dortmund

6

4

1

1

14

4

13

2

Arsenal

6

4

1

1

15

8

13

3

Anderlecht

6

1

3

2

8

10

6

4

Galatasaray

6

0

1

5

4

19

1

2015-2016 SEZONU (C GRUBU)

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Atletico Madrid

6

4

1

1

11

3

13

2

Benfica

6

3

1

2

10

8

10

3

Galatasaray

6

1

2

3

6

10

5

4

Astana

6

0

4

2

5

11

4

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez gruplarda
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