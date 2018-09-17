Süper Lig'de tek yabancı Cocu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor'da Boşnak Teknik Adam Safet Susic'in görevine son verildi. Sezon başında, Galatasaray'ı penaltı atışlarında mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Ege temsilcisi, ilk 5 haftada sadece 2 puan toplayabildi. Susic'in görevine son verilmesinin ardından ligdeki teknik adamlar arasında yabancı olarak sadece Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu kaldı.



COCU'DAN 5'TE 2

Görevine son verilen Safet Susic yönetimindeki Akhisarspor, takımın başında çıktığı 5 maçta galibiyet elde edemezken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligin tek yabancısı konumunda kalan Cocu ise Fenerbahçe'nin başındaki 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ettik. Bursaspor ile oynanan ligin ilk maçını kazanan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 3 karşılaşmada sahadan yenik ayrıldı. Hollandalı teknik adam mağlubiyet serisine dün deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor mücadelesini 1-0 kazanarak son verdi.