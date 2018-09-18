Alvaro Negredo transferinden 6.5 milyon euro tasarruf

Sezon başından bu yana gitti, gidecek derken, Beşiktaş
'ın İspanyol forveti Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'la anlaştı. Menajer Ahmet Bulut
'un yönettiği transfer operasyonunda anlaşma tamamlandı. Kasasına 880 bin Euro bonservis bedeli
girecek olan siyah-beyazlılar yıllık 4.3 milyon Euro garanti ücreti olan ve puan başı para kazanan oyuncusunun gidişiyle 6.5 milyon Euro tasarruf sağlayacak.
Bu arada Larin, Love ve Mustafa Pektemek
'in yanı sıra Şenol Güneş
'in Negredo'nun yerini doldurmak için santrforda Babel'i de zaman zaman kullanmayı düşündüğü öğrenildi.