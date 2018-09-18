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transferinden 6.5 milyon euro tasarruf

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Alvaro Negredo transferinden 6.5 milyon euro tasarruf
Sezon başından bu yana gitti, gidecek derken, 'ın İspanyol forveti Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'la anlaştı. Menajer 'un yönettiği transfer operasyonunda anlaşma tamamlandı. Kasasına 880 bin Euro bonservis bedeli girecek olan siyah-beyazlılar yıllık 4.3 milyon Euro garanti ücreti olan ve puan başı para kazanan oyuncusunun gidişiyle 6.5 milyon Euro tasarruf sağlayacak. Bu arada Larin, Love ve 'in yanı sıra 'in Negredo'nun yerini doldurmak için santrforda Babel'i de zaman zaman kullanmayı düşündüğü öğrenildi.
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Alvaro Negredo transferinden 6.5 milyon euro tasarruf
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