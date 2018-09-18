Beşiktaş'ın yeni kralı Pepe

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü defansı Pepe, bu sezon golcü kimliğiyle öne çıktı. 35 yaşındaki yıldız 11 karşılaşmada 5 gol attı. Kulüp kariyerindeki ilk takım olan Maritimo ile 3 sezonda 63 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli, 3 gol kaydetti. Real Madrid'de ise 334 karşılaşmada görev alıp 15 gol buldu.

Siyah-beyazlı takıma 2017- 2018 sezonunda transfer olan Pepe; 44 resmi karşılaşmada şans bulurken, 7 gol sevinci yaşadı. Yıldız savunmacı, son 4 resmi maçta kaydettiği gollerin yarısına da imza atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte ligde Antalya, Bursa ve Malatya, Avrupa Ligi ön eleme turunda da Partizan ile yaptığı maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, bu gollerin 4'üne imza atarak hücumda takımına yüzde 50 oranında katkı sağladı. 7 golünü de Vodafone Park'ta attı.

METİN TEKİN DİYOR Kİ

Deneyim böyle bir şey… Özellikle savunmacılarda deneyim çok önemlidir. Pepe birçok silahıyla gol bulmuyor. Duran topa yükseliyor ve kafa golü atıyor. Bu onun artık ezberi. Eskiden savunmacının tarifi daha farklıydı ama artık duran toptaki temasın azalması, duran toplarda ve yüksek toplarda gol sayısının yükseleceğini gösteriyor.