Galatasaray ile Lokomotiv Moskova yöneticileri yemekte bir araya geldi

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen yemek organizasyonuna Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cansaver, Dorukhan Acar, Metin Karakaya, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podieelyshev ile UEFA delegeleri de katıldı.

Sıcak bir ortamda geçen yemek organizasyonu sonunda Başkan Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova takımının başkanına ve büyükelçiye plaket ile Galatasaray tarihini anlatan çeşitli hediye takdim etti.

Yemek sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Başkan Ilya'ya, Başkonsolos Andrey'e Galatasaray hakkında ve Türkiye hakkındaki güzel sözleri için teşekkür ederim. Kendileri Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu, Rusya'da çok popüler olduğunu ve sevildiğini iletti. Lokomotiv Moskova demiryolu işçileri tarafından kurulmuş. Bizde de Adana Demir Spor vardır, keza Ankara Demir Spor vardı 1. Lig'de oynardı. Lokomotiv Moskova da bunların bir türevi. Bir halk hareketi, bir emekçi çalışanların hareketi. Emekçilere saygımız sonsuz. Biz kendilerine başarılar diliyoruz. Kendisi Galatasaray önde diyor, 'Biz de hayır totem yapma siz öndesiniz' diyoruz. Hak edenin kazandığı, güzel, adil sonuçla bir maç olur. Hak eden kazanır. Hak eden de Galatasaray olsun" ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus ise, "Galatasaray ile oynayacağımız için mutluyuz. Çok büyük ve tarihi bir kulüp, Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Bugünkü davet için de teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Güzel bir maç olacağını belirten Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podieelyshev da, "Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Lokomotiv Moskova da Rusya'nın önemli kulüplerinden biri. Güzel bir atmosferde karşılaşma oynanacak" dedi.