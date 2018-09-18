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Haydi hayırlısı

Şampiyonlar Ligi’nde sahne ’ın... 15. kez Devler Ligi’ne katılan Aslan, ilk sınavını 50 bin taraftarı önünde bu

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Haydi hayırlısı
Avrupa futbolunun bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlar bu gece ilk kez sahneye çıkıyor. Devler Ligi'ne 15. kez katılan Galatasaray, Schalke 04 ve Porto'nun da yer aldığı grupta Lokomotiv Moskova'yı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak zorlu 90 dakikayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, iki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kasımpaşa maçında rotasyon yapan Terim'in, Porto ve Sevilla formaları ile Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Maicon, Mariano ve Fernando'yu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

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Haydi hayırlısı
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