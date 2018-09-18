Haydi hayırlısı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa futbolunun bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlar bu gece ilk kez sahneye çıkıyor.Sarı-kırmızılı takım, iki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kasımpaşa maçında rotasyon yapan Terim'in, Porto ve Sevilla formaları ile Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Maicon, Mariano ve Fernando'yu ilk 11'de oynatması bekleniyor.