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Muslera: Garry Rodrigues'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok

'ın Uruguaylı file bekçisi , ilk maçında aldıkları 3-0'lık galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 00:59 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 01:00
Muslera: Garry Rodrigues'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok

'ın kaptanı , D Grubu ilk haftasında 3-0 galip geldikleri maçını değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. Dün basın toplantısında da söylemiştim; ilk maçlar çok önemlidir. Bugün de bunun öneminin farkında olarak sahaya çıktık ve taraftarımızla birlikte kazanmayı başardık. İki tane mükemmel gol izledik bugün.

Garry Rodrigues'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok. Bir anda şut çekebiliyor, ne zaman şut çekeceğini anlayamıyorsunuz. Öte yandan Eren Derdiyok da antrenmanlarda çok çalıştığı bir şutu gole çevirdi. Bugün çok büyük bir fedakarlık yaptı. Tüm takım ekstra mücadele etti ve fedakarlık yaptı. Galibiyeti takım olarak hak ettik."

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Muslera: Garry Rodrigues'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok
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