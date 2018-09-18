Phillip Cocu'ya Eljif Elmas tüyosu

Fenerbahçe'nin sezon başından beri aksadığı sol kanatta neredeyse her maç başka futbolcu oynarken, Konya'da sadece 30 dakika bu mevkide görev yapan Eljif can simidi oldu. Genç futbolcunun sol kanatta kullanılması herkesi şaşırtırken, teknik direktör Cocu'nun Makedon oyuncunun eski takımı Rabotnicki'deki maçlarını analiz ettikten sonra bu karara vardığı ortaya çıktı. Cocu böylece sezon başından bu yana tam 5 oyuncu denediği sol açık için doğru ismi buldu.

Hollandalı teknik adam sezona sol tarafta Barış Alıcı'yı oynatarak başladı. İlk iki maça 11'de çıkan genç oyuncu Yeni Malatya de maçındaki performansının ardından kızağa çekildi. Göztepe'de Alper, Kayseri'de de Valbuena bu bölgede görev yaptı ancak gol ve asist olarak takıma katkı sağlayamadılar. Konya deplasmanında ise bu bölgede Aatif 11'de oynadı ama 61'de yerini Eljif'e bıraktı.

SOL KANATTA İSTİKRAR SAĞLANDI

Bu hamle sahada dengeleri değiştirdi. Genç futbolcu oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra galibiyet golünü atarken, 30 dakikalık olumlu istatistikleriyle maça damga vuran isim oldu. Eljif oyunda olduğu sürede 12 kez top kullanıp yüzde 75 oran ile 8 isabetli pas verdi ki bunların 5 tanesi üçüncü bölgedeydi. Sezon başından beri orta sahada kullanılması nedeniyle Makedon oyuncunun Konya'da sol önde oynaması sürpriz olarak yorumlanmıştı. Ancak Eljif eski takımı Rabotnicki'de 2016-17 sezonunda çıktığı 33 maçın 8'inde sol kanatta görev yaptı. Cocu'nun eski maçlarını analiz ettikten sonra genç oyuncuyu idmanlarda solda denediği ve sahaya sürdüğü kaydedildi.

BU SEZON SOL KANATTA KİMLER OYNADI

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME

Benfica (d) - Valbuena (dk.61 M.Ekici)

Benfica - Valbuena (dk.65 Barış)

SÜPER LİG

Bursa - Barış (Dk.83 Eljif)

Yeni Malatya (d) - Barış (dk.79 Alper)

Göztepe (d) - Alper (dk.79 Soldado)

Kayseri - Valbuena (dk.74 Soldado)

Konya (d) - Aatif (dk.61 Eljif)

FAVORİ FIRAT AYDINUS

Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hangi hakemin yöneteceği merak edilirken, Fırat Aydınus isminin ön palana çıktığı öğrenildi. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) zorlu mücadelede düdüğü FIFA kokartlı hakemimiz Aydınus'a vereceği belirtildi. İki ezeli rakibin karşılaşmasında ise VAR hakeminin Cüneyt Çakır olacağı iddia edildi.