Son dakika: Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

İspanyol oyuncu Alvaro Negredo geçtiğimiz günlerde Al Nassr için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Dubai'ye gitti ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, resmi internet sitesinden Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.

Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"