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Son dakika: 'tan Negredo açıklaması

Son dakika haberi... resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol oyuncu 'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 18:53
Son dakika: Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

İspanyol oyuncu geçtiğimiz günlerde Al Nassr için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Dubai'ye gitti ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bu gelişmelerin ardından , resmi internet sitesinden Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.

Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

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Son dakika: Beşiktaş'tan Negredo açıklaması
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