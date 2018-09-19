Forvette ilk tercih Larin

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını yarın Sarpsborg ile Vodafone Park'ta oynayacak olan Beşiktaş
'ta teknik direktör Şenol Güneş
'in, forvet tercihi netleşmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının taktik idmanda, as takımda oynattığı Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlandığı, gidişata göre Ryan Babel'i santrfor mevkiine çekerek, hamle yapacağı öğrenildi. Öte yandan Hollanda Milli Takımı'nda zaman zaman forvette oynayan Babel, "Hocam bana ne görev verirse yerine getiririm. Santrfor, yabancı olduğum bir mevki değil" diyerek Şenol Güneş'e mesaj yolladı.