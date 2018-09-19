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Forvette ilk tercih Larin

’in, ’nun gidişi sonrası Sarpsborg’a karşı Kanadalı golcüye şans vermesi bekleniyor.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Forvette ilk tercih Larin
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını yarın Sarpsborg ile Vodafone Park'ta oynayacak olan 'ta teknik direktör 'in, forvet tercihi netleşmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının taktik idmanda, as takımda oynattığı Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlandığı, gidişata göre Ryan Babel'i santrfor mevkiine çekerek, hamle yapacağı öğrenildi. Öte yandan Hollanda Milli Takımı'nda zaman zaman forvette oynayan Babel, "Hocam bana ne görev verirse yerine getiririm. Santrfor, yabancı olduğum bir mevki değil" diyerek Şenol Güneş'e mesaj yolladı.
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Forvette ilk tercih Larin
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