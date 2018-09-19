Üç çınar bir arada

Türk futbolunda 100 yılı deviren 3 kulüp dün bir araya geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın divan kurulu başkanları, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün davetiyle Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde buluştu. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük: "Mutluluğumu ifade ediyorum. Biz ezeli ve ebedi dost ve rakipleriz. Camialarımız kardeştir. Spor sahalarında rakibiz ancak kardeşliğimiz bakidir." Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz varsa kulüplerimiz var. Kulüplerimiz varsa da bizlerin buralarda bir değeri var." Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: "Vefa Bey'in böyle bir şeye öncü olması bana ve arkadaşlarıma heyecan ve memnuniyet verdi, kendisine teşekkür ediyorum."

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