Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, talebelerine sergiledikleri futboldan dolayı teşekkür etti. Şampiyonlar Ligi ve müziğini özlediklerini dile getiren Terim, "G.Saray layık olduğu yerde ilk maçından güzel bir sonuçla ayrıldı. Buraları seviyoruz, kalmayı ve devam etmeyi de istiyoruz. Allah izin verirse tabii. Oyun planımızın içinde iyi başlamak vardı. Bunu da iyi becerdik. Zaman zaman vitesi yükselttik, zaman zaman ise kontrollü oynadık.
Çok pozisyon yakaladığımız için mutluyum" diye konuştu. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: FEGHOULİ'YE MESAJ YOK; ÇALIŞACAK!..
"10 kişi kaldık ama çabuk oyuncularımız işi bitirdiler açıkçası. Bu seviyelerde 2-0'dan 2-2 de olabilir. Çok dikkat etmemiz lazım. Oyuncularım iyi oynadılar. Konsantre oynadılar. Takım bütünlüğünü hiç bozmadılar. Bu da beni sevindirdi. Bu sene ilk defa Lokomotiv 3 gol yedi. Bizi bu mutlu etti. Yavaş yavaş havaya giriyoruz Ben de keyif aldım, seyircim de keyif aldı." Fatih Terim, Feghouli ile ilgili soruya ise "Şampiyonlar Ligi'nde kadromuz 18 kişi. Bu nedenle yoktu. Kendisine bir mesaj vermedim. Çalışacak, herkes çalışacak"
cevabını verdi. OYUNCULARDAN FAZLA YORULDU!
Fatih Terim, maç boyunca bir an bile yerinde durmadı. Sık sık teknik direktörlere ayrılan bölümün en uç noktasına kadar gelerek talebelerini uyardı. Terim, deyim yerindeyse futbolculardan fazla efor sarf etti. MAÇI 272 MEDYA MENSUBU İZLEDİ
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
karşılaşmasında medyanın ilgisi büyük oldu. Maçı; muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu belirtildi. Müsabakaya Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da 1 basın mensubu akredite oldu. GALİBİYET PRİMİ 10 MİLYON TL
Galatasaray yönetimi, dün Türk Telekom Stadı'nda tam kadro yerini alırken kesenin ağzını iyice açtı. Lokomotiv Moskova galibiyeti nedeniyle UEFA'dan 2.7 milyon Euro almaya hak kazanan kulüp yönetimi, bu paranın yarısını prim olarak takıma dağıtma kararı aldı.
Sarıkırmızılı yetkililer, doping olması amacıyla karşılaşma öncesi bu kararlarını oyunculara açıkladı. 3
2005'ten bu yana ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı galibiyet aldı. En son F.Bahçe, 2005-2006 sezonunda PSV'yi 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 3 SORU 3 CEVAP - GÜRCAN BİLGİÇ Donk'un stoperdeki performansı nasıldı?
Terim, Donk'un cüssesinden çok teknik kalitesine inandığı için bu değişikliği yaptı sanırım. Hollandalı soğukkanlı oynadı ve topu yere indirmek isteyen rakip karşısında da iyi pozisyonlar aldı. G.Saray Lokomotiv'in abluka dakikalarında, duran toplarda pozisyon verdi. Ama fatura Donk'a çıkmaz... Maçın kilit ismi sizce hangi futbolcu?
Rodrigues erken golle aslında maçı bitirdi. Ama Muslera'nın hakkını yememek lazım. Öyle iki kurtarış yaptı ki, maçın yönü değişebilirdi. Ruslar, ne olduğunu anlayamadan cenderenin içine girdiler.
Bundan sonrasını ise 44 bin taraftar halletti. Takım topu rakibe bıraktı ama taraftarı zorla onları koşturdu. İlk maçın ışığında Galatasaray'ın gruptaki şansını nasıl görüyorsunuz ?
Düşünsenize, kuraya birinci kategoriden giren Lokomotiv Moskova, maçın favorisi son kategoriden gelen Galatasaray. Böyle bir grup şansını iyi değerlendirmeleri gerekiyor.
Bu taraftar önünde, içerdeki maçlardan kayıpsız çıkmaları sürpriz olmaz. Gruptan çıkacaklardır.