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'den tarihi başarı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geçti

'da göreve başladığı günden bu yana önceliği disiplin ve adalete verip unutulan futbolcuları kazanan , attığı adımların karşılığını hem ligde hem de Avrupa kulvarında alıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Fatih Terim'den tarihi başarı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geçti

'de 5. haftayı lider geçen, Şampiyonlar Ligi'ne de galibiyetiyle 3 puanla başlayan , yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların geçen sezon yaşanan şampiyonluk ve özellikle Avrupa kulvarındaki özgüveni ''in eseri' olarak yorumlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Florya'ya döneli 9 ay oldu ama sarı-kırmızılı ekibi A'dan Z'ye değiştirdi. İşte İmparator'un imza attığı dönüşüm:

TUDOR YÜZLERİNE BAKMIYORDU…

"Biz yokken Florya haber merkezi olmuş" sözleriyle göreve başlayan Fatih Terim, ilk iş Florya'da disiplini sağladı. Terim'in sürpriz ilk 11'leri basına hiç sızmadı. Futbolcu eşleri tesise davet edildi ve barbekü partileri ile aile ortamı sağlandı.

İgor 'un yüzüne bakmadığı Donk, Linnes, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş gibi oyuncuların hepsini kazanan Terim, formayı adaletli dağıttı. Takımın en fazla kazanan oyuncusu Feghouli isteksiz olunca kadro dışı kaldı.

ALTYAPI BU KEZ LAFTA KALMADI!

Fatih Terim altyapı ile lafta ilgilenmedi! Tesiste kaldığı sürelerde altyapı maçlarını yerinde izleyen İmparator, 18 yaşındaki Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü A Takım'ın bir parçası yaptı.

Florya'da ekibiyle birlikte yoğun mesai veren Fatih Terim, rakiplerini saatlerce analiz etti. Kasımpaşa maçındaki rotasyon sonuç verdi, 4-1'lik galibiyet geldi. Lokomotiv Moskova karşılaşmasında savunmadaki Linnes ve Donk tercihlerinde de yanılmadı.

NDİAYE'NİN GÖZYAŞLARI

Galatasaray'da Lokomotiv karşısında gecenin en iyi isimlerinden biri olan Badou Ndiaye, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılınca yıkıldı. Hocası Fatih Terim'i de kızdıran Senegalli yıldız, hırsının ve Şampiyonlar Ligi'ne ekstra motive olmasının bedelini öderken, soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmandaki Porto maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf
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Fatih Terim'den tarihi başarı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geçti
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