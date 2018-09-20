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Feghouli takibi bıraktı!

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Feghouli takibi bıraktı!
'da 'in son olarak önünde ilk 18'de dahi yer vermediği Sofiane Feghouli'nin dün sosyal medya hesaplarından sarıkırmızılı kulüple ilgili bilgilerini silmesi gündem yarattı. Cezayirli futbolcunun transfer dönemleri süren Birleşik Arap Emirlikleri veya 'ne gidebileceği iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 resmi maçta sadece 107 dakika görev yaptı.

ASLAN LİGE DÖNDÜ
LOKOMOTIV maçının ardından hiç izin yapmayan Galatasaray, Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.
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Feghouli takibi bıraktı!
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