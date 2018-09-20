Lokomotiv kül oldu!

Galatasaray
'ın iki sezon aradan sonra katıldığı UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir taraftar desteğini arkasına alarak Lokomotiv Moskova
'yı 3-0 mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Özellikle Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferine dikkat çekilen haberlerde öne çıkan başlıklar şöyle: Sport Express:
Lokomotiv, İstanbul cehenneminde yandı kül oldu. Sov Sport:
Cehennem gibi başlangıç. Lokomotiv 14 yıl sonra geri döndü, G.Saray karşısında eridi. Sports.ru:
Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi, enkaz haline geldi. Sports Daily:
Semin'in planı tutmadı. Lokomotiv, Türkiye'de kaza geçirdi. Eurosport Rusya:
Lokomotiv, Galatasaray'dan 3 yemeye razı oldu. Lenta:
Rusya'nın şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir yenilgi aldı. Daily Mail:
Galatasaray'ın flaş zaferi, son dakikalarda gelen kırmızı karta rağmen. Fox Export:
Galatasaray, Moskova'yı devirerek Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yaptı. Goal.com:
Terim'in takımı Şampiyonlar Ligi'nde ışığı yaktı. ESKİ YILDIZLARDAN KUTLAMA LOKOMOTIV
zaferi sonrası Galatasaray'a eski yıldızları Wesley Sneijder ve Franck Ribery
'den de kutlama geldi. Kariyerini Katar'ın Al Gharafa takımında sürdüren Sneijder, "G.Saray ve taraftarı için çok mutluyum" ifadelerini kullanırken, Bayern Münihli Ribery sosyal medya hesabından, "Bravo