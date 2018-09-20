Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Lokomotiv kül oldu!

Lokomotiv kül oldu!

’ın Stadı’nda 44 bin taraftarının desteğiyle çıktığı maçta ’ya 3 gol atması Avrupa basınında büyük yankı buldu

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Lokomotiv kül oldu!
'ın iki sezon aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir taraftar desteğini arkasına alarak 'yı 3-0 mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Özellikle Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferine dikkat çekilen haberlerde öne çıkan başlıklar şöyle:

Sport Express: Lokomotiv, İstanbul cehenneminde yandı kül oldu.
Sov Sport: Cehennem gibi başlangıç. Lokomotiv 14 yıl sonra geri döndü, G.Saray karşısında eridi.
Sports.ru: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi, enkaz haline geldi.
Sports Daily: Semin'in planı tutmadı. Lokomotiv, Türkiye'de kaza geçirdi.
Eurosport Rusya: Lokomotiv, Galatasaray'dan 3 yemeye razı oldu.
Lenta: Rusya'nın şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir yenilgi aldı.
Daily Mail: Galatasaray'ın flaş zaferi, son dakikalarda gelen kırmızı karta rağmen.
Fox Export: Galatasaray, Moskova'yı devirerek Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yaptı.
Goal.com: Terim'in takımı Şampiyonlar Ligi'nde ışığı yaktı.

ESKİ YILDIZLARDAN KUTLAMA

LOKOMOTIV zaferi sonrası Galatasaray'a eski yıldızları Wesley Sneijder ve 'den de kutlama geldi. Kariyerini Katar'ın Al Gharafa takımında sürdüren Sneijder, "G.Saray ve taraftarı için çok mutluyum" ifadelerini kullanırken, Bayern Münihli Ribery sosyal medya hesabından, "Bravo
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lokomotiv kül oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN