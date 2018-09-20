Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Belli oldu...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor bugün UEFA Avrupa Ligi sahnesinde ilk maçlarına çıkıyorlar. Temsilcilerimizin maçlarını yayınlayacak kanal, karşılaşmaların başlamasına kısa bir süre kala belli oldu. Beşiktaş-Sarpsborg, Akhisarspor-Krasnodar ve Dinamo Zagreb-Fenerbahçe karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Buna göre temsilcilerimizin maçlarını yayınlayacak kanallar şu şekilde:

19:55 Beşiktaş-Sarpsborg: beIN SPORTS Haber - beIN SPORTS 1

19:55 Akhisarspor-Krasnodar: beIN SPORTS 2

22:00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1

Konuyla ilgili beIN Group'tan yapılan açıklamada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un bugün oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının beIN Sports tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacağı belirtildi. Buna göre Digiturk abonesi olmayan futbolseverler Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını Türksat uydusu üzerinden, Kablo TV ve Turkcell TV+ platformları ve youtube beIN Sports hesabından yayın yapan beIN Sports Haber'den izleyebilecekler. Öte yandan; açıklamalada UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin ise halen devam ettiğinin altı çizildi.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports'u uydularına eklemek isteyen sporseverler aşağıdaki frekans bilgilerinden yararlanabilecek;

DIGITURK: 83. Kanal

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal

TURKCELL TV+: 71. Kanal