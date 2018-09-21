CANLI | Bursaspor - Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor'la karşı karşıya geliyor. 20.00'da başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir.

BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

BURASPOR: Okan Kocuk, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Lima, Sakho

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Soner, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Adebayor