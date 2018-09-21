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'de 6. hafta mücadelesinde , 'a konuk oluyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 19:19
CANLI | Bursaspor - Medipol Başakşehir

, 'in 6. haftasında 'la karşı karşıya geliyor. 20.00'da başlayacak ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir.

BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

BURASPOR: Okan Kocuk, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Lima, Sakho

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Soner, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Adebayor

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CANLI | Bursaspor - Medipol Başakşehir
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