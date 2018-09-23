Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 25 yıllık korku!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında yarın sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek.

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

SKRTEL'İN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in durumu yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın, İsmail Köybaşı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel'in derbiye yetişmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Slovak futbolcunun derbide forma giyememesi durumunda ilk 11'de sahaya Diego Reyes'in çıkacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Phillip Cocu'nun Beşiktaş derbisinde kalede yeni transfer Harun Tekin ile son maçlarda yedeğe çekilen deneyimli file bekçisi Volkan Demirel arasında tercih yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Harun Tekin (Volkan Demirel), Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel (Diego Reyes), Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, İslam Slimani.

25 YIL SONRA ÜST ÜSTE YENİLGİ TEHLİKESİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yarın yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.