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'ın derbi karnesi

, kulüp başkanı döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı derbilerde galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fikret Orman döneminde rakipleriyle yaptığı 32 derbiden 8'ini kazanabildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 12:05
Fikret Orman'ın derbi karnesi

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak , kulüp başkanı döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen Fikret Orman döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplamda 32 derbide karşılaştı.

Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında oynadığı derbilerin sadece 8'inde galip gelebildi. Söz konusu derbilerde 2'si hükmen olmak üzere 15 kez yenilen siyah-beyazlılar, 9 kez eşitliği bozamadı.

Üçü Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa, 28'i de Süper Lig'de yapılan bu derbilerde 35 gol atan Beşiktaş, rakiplerinin 6'sı hükmen olmak üzere 51 gol bulmasını önleyemedi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 GALİBİYET

Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 17 derbi maçtan 4'ünü kazandı, biri hükmen olmak üzere 8'ini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 19 gol atıp, 3'ü hükmen mağlubiyetten olmak üzere 28 gol yedi.

GALATASARAY'I DA 4 KEZ YENDİ

Fikret Orman, başkanlığı sırasında Galatasaray ile oynanan derbilerde 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Galatasaray ile oynadığı 15 maçın 4'ünde galip gelirken, 4'ünde berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.

Bu süreçte sarı-kırmızılı takım ile oynadığı derbilerde 16 gol kaydeden Beşiktaş, rakibinden 3'ü hükmen mağlubiyetten dolayı 23 gol yedi.

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Fikret Orman'ın derbi karnesi
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