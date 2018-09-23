Phillip Cocu: Nefes aldırmayın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş'ta Medel'in cezası nedeniyle kendilerine karşı oynamamasını avantaj olarak görüyor. Hollandalı çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı toplantıda, "Medel cezalı. En zayıf bölgeleri savunmanın önü. Top çıkarmakta zorlanacaklar. O bölgede rakibe nefes aldırmayın"
dedi. Cocu; Ayew, Benzia, Slimani ve Aatif'a da top rakipteyken orta sahaya savunma katkısı sağlamaları gerektiğini söyledi. HASAN ALİ YETİŞİYOR SKRTEL BELİRSİZ
Sakatlığı nedeniyle Konya ve Dinamo Zagreb maçlarında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım
'ın hızla iyileştiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun derbiye yetişme ihtimali yükseldi. Cocu'nun Isla'nın hazır olmaması ve İsmail'in formsuzluğu nedeniyle Hasan'ın durumunu bir hayli önemsediği belirtildi. Bir diğer sakat oyuncu Martin Skrtel
'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Cocu, Skrtel'de iyileşme görülmezse Diego Reyes ile Mehmet Topal
arasında seçim yapacak. F.BAHÇE'DEN ÖZEL AYDINUS ANALİZİ
Fenerbahçe teknik heyeti, derbide rakip gibi hakemi de analiz ettirdi ve bu bilgileri oyuncularıyla paylaştı. Hakemin ikili mücadelelere müsaade ettiği ifade edilen analizde "Bu tür mücadeleden kaçmayın. Dozunda sertlik sorun olmayacak. Ancak rakibe kasıtlı sertliklerde hakem kesinlikle affetmiyor. Bu konuda sakin kalın. Rakiple ikili diyalog kurmayın" bilgilerine yer verildi. 13
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son 13 yılda hiç yenilgi görmedi. 16 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. KÜFÜR VE YABANCI MADDE YOK
F.Bahçe yönetimi, taraftar gruplarını derbi öncesinde uyardı. Özellikle Şenol Güneş'le ilgili doğabilecek tepkilere önlem almak isteyen yönetim, gruplardan 90 dakika boyunca takımı desteklemelerini istedi ve konsantrasyonun dağılmaması için bunun çok önemli olduğunu anlattı. Sezon başından bu yana süren "F.Bahçe büyüktür küfür etmez" sloganı bu maçta da devreye girecek ve küfür olmayacak.