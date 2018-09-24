Aslan fobiyi yenemiyor

Süper Lig
'de iki hafta önce Trabzon'da 4-0 yenilen Galatasaray
, deplasman fobisini Akhisar'da da sürdürdü. Son iki sezonda dış sahada oynadığı 20 lig maçının 9'unu kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Cimbom, teknik direktör Fatih Terim
'in en büyük sorunları olarak gördüğü deplasman maçlarının yüzde 45'ini kaybetti. GOL VAR'A TAKILDI 12. DAKIKADA
Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile kendi ağlarına gönderdiği gol iptal edildi. Gol sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu
, VAR odasından gelecek bilgiyi bekledi. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem golü geçerli saymadı. Pozisyon öncesinde G.Saray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi. BÜYÜKLERE EFELENİYOR! F.BAHÇE'YI
Türkiye Kupası finalinde, G.Saray'ı ise Süper Kupa
finalinde geçerek iki kupayı da müzesine götüren Akhisar, iki büyük ekibe karşı son bir yılda çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı. Bu süreçte Fenerbahçe'ye rakip olduğu 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Ege ekibi, G.Saray'a karşı da 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı