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Aslan fobiyi yenemiyor

, ’de son 20 deplasman maçının 9’unu kaybetti

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Aslan fobiyi yenemiyor
'de iki hafta önce Trabzon'da 4-0 yenilen , deplasman fobisini Akhisar'da da sürdürdü. Son iki sezonda dış sahada oynadığı 20 lig maçının 9'unu kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Cimbom, teknik direktör 'in en büyük sorunları olarak gördüğü deplasman maçlarının yüzde 45'ini kaybetti.

GOL VAR'A TAKILDI
12. DAKIKADA Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile kendi ağlarına gönderdiği gol iptal edildi. Gol sonrası hakem , VAR odasından gelecek bilgiyi bekledi. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem golü geçerli saymadı. Pozisyon öncesinde G.Saray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

BÜYÜKLERE EFELENİYOR!
F.BAHÇE'YI Türkiye Kupası finalinde, G.Saray'ı ise finalinde geçerek iki kupayı da müzesine götüren Akhisar, iki büyük ekibe karşı son bir yılda çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı. Bu süreçte Fenerbahçe'ye rakip olduğu 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Ege ekibi, G.Saray'a karşı da 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı
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Aslan fobiyi yenemiyor
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