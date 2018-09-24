Mehmet Topal yedek soyunacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu
, son antrenmanda Mehmet Topal
'ı yedek takımda oynattı. Hollandalı hoca, orta alanı Jailson, Eljif Elmas ve Yassine Benzia üçlüsünden oluşturdu. Cocu, bugün kararını değiştirmezse Mehmet Topal, Beşiktaş'a karşı yedek soyunacak. HASAN ALİ YETİŞTİ MARTİN SKRTEL YOK
Sakatlığı büyük ölçüde geçen Hasan Ali Kaldırım
oynayabilecek seviyeye geldi. İsmail ve Isla'nın formsuzluk ve sakatlıklar nedeniyle derbide düşünülmediği, dünkü idmanda takımla çalışan ve kendisini iyi hisseden Hasan Ali'nin forma giyeceği öğrenildi. Antrenmanda kendisini deneyen Martin Skrtel'in ise tam olarak iyileşmediği görüldü. Teknik direktör Phillip Cocu'nun, Slovak savunmacının yerinde Reyes'i görevlendirmesi bekleniyor. SOLDA AATİF'LA DEVAM
Sarı-lacıvertlılerde, hücum bölgesinde bir değişiklik beklenmiyor. Ayew ve Slimani'nin yerleri garanti. Sol kanatta ise teknik direktör Phillip Cocu'nun Aatif'ın performansından memnun olduğu ve Beşiktaş derbisine de Faslı oyuncuyla çıkacağı öğrenildi. Hollandalı hocanın bu bölgede görev yapan Valbuena, Barış ve Alper'i ise düşünmediği belirtildi. 67
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan (Sarı-lacivertlilerin hükmen kazandığı maç hariç) son 32 karşılaşmada atılan 89 golün 67'sinde yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.