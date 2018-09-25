Galatasaray'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.
Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı süren Selçuk İnan'ın tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.