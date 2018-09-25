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Terim %42 %40!

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Terim %42 Tudor %40!
Hırvat teknik adam Igor döneminde ligde 15 deplasmanda 7 galibiyet- 2 beraberlik-6 yenilgi istatistiğine sahip sarı-kırmızılı takım, attığı 25 gole karşılık kalesinde 27 gol gördü. Hırvat hocayla deplasmanda yüzde 40 olan yenilme oranı Tudor'dan bayrağı alan 'in döneminde yüzde 42'ye çıktı. Galatasaray'ın başında bu son döneminde ligde 12 dış saha maçına çıkan İmparator 6 galibiyet-5 yenilgi-1 beraberlik gördü. " için deplasman fobisi olmaz" diyen Fatih Terim'le dış sahada 17 gol atan sarı-kırmızılılar rakiplerine de 17 kez gol izni verdi.
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Terim %42 Tudor %40!
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