Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor

logosunu değiştirmeye hazırlanıyor

İspanya Birini Futbol Ligi ekibi logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. 20 Ekim'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 22:20
Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor

İspanyol ekibi , armasını değiştirdi. 20 Ekim'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.

İspanyol devi Barcelona, günümüze uyum sağlamak amacıyla armasını değiştirdi. Armada en çarpıcı değişimler takım renklerinin dengesinde ve etkisindeki artış, Barça'nın oyun felsefesinin simgesi olan topun daha büyük ve merkezi görünümü, şekillerin ve renklerin homojenleştirilmesi ve FCB kısaltmasının kaldırılması.

Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım yönetim kurulunca onaylanmasına karşın 20 Ekim'de genel kurulda kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona logosunu değiştirmeye hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN