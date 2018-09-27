Soldado satrancı

F.BAHÇE Sportif Direktörü Comolli ile İspanyol oyuncu Soldado
arasında adeta satranç yaşanıyor. Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen Soldado'nun menajeri İstanbul'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi. MARTİN SKRTEL RİZE'YE ÇOK ZOR FENERBAHÇE
'NIN Slovak stoperi Martin Skrtel'in hâlâ takımla idmanlara katılmadığı bildirildi. Sakatlığı devam eden oyuncunun, Rize
'de ilk 11'de olma ihtimalinin yüzde 50'nin altında olduğu belirtiliyor.