CANLI | Galatasaray - Erzurumspor

Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında Galatasaray bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor..

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Ömer, Donk, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MUHTEMEL 11

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Acka, lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Suny, Munsy

TEKNİK DİREKTÖR: Zafer Demir