CANLI | Galatasaray - Erzurumspor

Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında Galatasaray bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor..
GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Ömer, Donk, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
MUHTEMEL 11
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Acka, lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Suny, Munsy
TEKNİK DİREKTÖR: Zafer Demir