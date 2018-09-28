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CANLI | - Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında , evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Giriş Tarihi: 28.9.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 18:48
CANLI | Galatasaray - Erzurumspor

Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor..

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Ömer, Donk, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MUHTEMEL 11

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Acka, lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Suny, Munsy
TEKNİK DİREKTÖR: Zafer Demir

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