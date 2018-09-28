Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kucka alacakları için FIFA’ya gitti

Kucka alacakları için ’ya gitti

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Kucka alacakları için FIFA’ya gitti
BU sezon yedek kaldığı için mutsuz olan Juraj Kucka, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 'u 'ya şikâyet etti. Bunun üzerine FIFA, bordo-mavili kulübe, ödemenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi. Trabzonspor'un Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise bu ay sonuna kadar 30 milyon TL, Aralık ayına kadar da 200 milyon TL'lik ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Trabzonspor'da daha önce de alacakları için 'ye şikâyette bulunmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kucka alacakları için FIFA’ya gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN