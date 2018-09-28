Kucka alacakları için FIFA’ya gitti

BU sezon yedek kaldığı için mutsuz olan Juraj Kucka, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor
'u FIFA
'ya şikâyet etti. Bunun üzerine FIFA, bordo-mavili kulübe, ödemenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi. Trabzonspor'un Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise bu ay sonuna kadar 30 milyon TL, Aralık ayına kadar da 200 milyon TL'lik ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.
Trabzonspor'da daha önce de Burak Yılmaz
alacakları için TFF
'ye şikâyette bulunmuştu.