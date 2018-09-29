Aslan ağır yaralı

Erzurumspor engelini tek golle aşan Galatasaray
'da, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak zorlu Porto maçı öncesi yürekleri ağızlara getiren üç sakatlık yaşandı. 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Kone ile çarpışan Emre Akbaba, acı içerisinde yerde kaldı.
Tedavi olduktan sonra oyuna geri dönen Emre, devam edemedi ve yerini Fernando'ya bıraktı. Emre'nin durumunun bugün belli olacağı ancak Porto maçına yetişme ihtimalinin düşük
olduğu bildirildi. Arka adalesinde sakatlık yaşayan ve bugün MR'a girecek Eren Derdiyok'un
durumu da kritik. Galatasaray'ın kalecisi Muslera ise 84. dakikada topu oyuna sokarken kasığından sakatlandı. Üç oyuncu değişiklik hakkı kullanıldığı için Uruguaylı file bekçisi, devam etmek zorunda kaldı.
Maç sonrası yapılan ilk kontroller sonrası Muslera'nın durumunun ciddi olmadığı açıklandı. KADRO YİNE DEĞİŞTİ
Galatasaray'da kadroyla sürekli oynayan teknik direktör Fatih Terim
, Akhisar yenilgisinin ardından 11'inde 5 değişiklik yaptı. Ozan, Nagatomo, Fernando, Sinan ve Onyekuru'yu kulübeye çeken tecrübeli çalıştırıcı, Maicon, Ömer Bayram
, Donk, Feghouli ve Eren Derdiyok
'a görev verdi. Feghouli, bu sezon ligde ilk kez 11'de oynadı. GÜRCAN BILGIÇ DİYOR Kİ
Emre G.Saray'ın önemli bir parçası olmaya başlamıştı. Her şey bir tarafa ön taraftaki sol ayaklı oyuncuydu. Bu taktik düzen için önemli bir silah. Porto deplasmanı mücadelenin ön planda olacağı bir maç. Fernando-Donk ikilisi, yeterli gözüküyor. Feghouli veya Belhanda da Emre'den doğabilecek varyasyon açıklarını kapatabilir.