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Diagne’ye pranga

, 6 maçta 8 golle ligin en çok gol atan ismi olan Kasımpaşalı futbolcu için bugünkü karşılaşmada özel önlem alacak

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Diagne’ye pranga
Bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan , sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişine son vermeyi hedefliyor… Teknik direktör Ünal Karaman'ı mücadele öncesinde en çok düşündüren konu ise defansta yapılan basit hatalar. Hafta içindeki idmanlarda bu konu üzerinde duran Karaman, rakibin en etkili gol silahı olan Mbaye Diagne'ye de özel önlem alacak. 6 maçta 8 kez fileleri havalandıran Senegalli forveti markaj altına almayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, orta saha oyuncuları Jose Sosa ve Ogenyi Onazi'yi de savunmaya destek vermeleri konusunda uyardı.

OLCAY İDMANDAN GÖNDERİLDİ
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için son antrenmanını dün gerçekleştirdi. Çalışmada isteksiz ve mutsuz gözüken Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Karaman'ın onayıyla antrenmanı yarıda bırakarak sahadan çıkan Olcay'ın, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor
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Diagne’ye pranga
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