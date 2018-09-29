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'de Skrtel belirsizliği

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 'de, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, forma giyemeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 10:56
Fenerbahçe'de Skrtel belirsizliği
, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan 'in durumu belirsizliğini korurken, forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

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Fenerbahçe'de Skrtel belirsizliği
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