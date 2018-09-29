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’da kritik gün

başkanlığındaki yönetimi, bugün gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerden bazı konularda yetki talep edecek...

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Galatasaray’da kritik gün
'da bugün 10.00'da 'nde düzenlenecek. başkanlığındaki yönetim, ek bütçe revizyonu dışında Galatasaray Adası'nın ana gündem maddesi olduğu gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak tesis, yeni spor salonu inşası ve üyelikle ilgili kongrede yetki talep edecek. Mart ayındaki Mali Kongre'de amatör branşlar için 2018 yılında 83 milyon TL gelir, 153 milyon TL gider öngörülmüştü. Kulüp üyeleri de Başkan Cengiz'e 70 milyon TL borçlanma yetkisi vermişti. Ancak futbol dışında 262 milyon TL açık söz konusu ve Genel Kurul'da üyelerden ek bütçe talep edilecek.
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Galatasaray’da kritik gün
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