Galatasaray’da kritik gün

Galatasaray
'da bugün 10.00'da Haliç Kongre Merkezi
'nde Olağanüstü Genel Kurul
düzenlenecek. Mustafa Cengiz
başkanlığındaki yönetim, ek bütçe revizyonu dışında Galatasaray Adası'nın ana gündem maddesi olduğu gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak tesis, yeni spor salonu inşası ve üyelikle ilgili kongrede yetki talep edecek.
Mart ayındaki Mali Kongre'de amatör branşlar için 2018 yılında 83 milyon TL gelir, 153 milyon TL gider öngörülmüştü. Kulüp üyeleri de Başkan Cengiz'e 70 milyon TL borçlanma yetkisi vermişti. Ancak futbol dışında 262 milyon TL açık söz konusu ve Genel Kurul'da üyelerden ek bütçe talep edilecek.