Umarım uzun yıllar kalırım Sarı-lacivertlilerin Lille’den kiraladığı Cezayirli yıldız, “Bonservisimi konuşmak için erken ama kariyerimi burada sürdürmek isterim” dedi

Cezayirli oyuncu, sarılacivertli futbolcularla yaptığı sohbetlerde Türkiye'ye bu kadar kısa sürede uyum sağlayacağını kendisinin bile beklemediğini dile getirdi. Türkiye'nin Müslüman futbolcular için yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu belirten 24 yaşındaki on numara, "İstanbul'a hemen alıştım. Türk insanının sıcaklığı ve kültür olarak bizim kültürümüze çok yakın olması bunda en büyük etken. Elbette bunda İslam gibi Aatif gibi aynı dili konuştuğum oyuncuların takımda bulunmasının da etkisi var" dedi. Bonservisinin alınıp alınmayacağı sıkça kendisine sorulan Benzia, "Hem İstanbul yaşamı hem de Fenerbahçe benim için harika. Taraftarın ilgisi inanılmaz. Maçlardaki atmosfer eşsiz. Bonservisimi konuşmak için erken ama umarım Fenerbahçe'de uzun yıllar kalırım" cevabını veriyor.



Şifre: TAKIM RUHU

Cocu, Fenerbahçe'de takım ruhu ve arkadaşlığı pekiştirmek için antrenman sistemini değiştirdi. Hollandalı hoca, kuvvet ve dayanıklılık içeren idmanlara daha fazla oyun ve iddia katarak futbolcular arasındaki bağı güçlendiriyor.



5 YILLIK İMZA

F.Bahçe, altyapısından yetişen Oğuz Kağan Güçtekin ile 5 GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Fenerbahçe taraftarının yeni sevgilisi Yassine Benzia, kısa sürede Türkiye 'ye aşık oldu. Antrenmanlardaki sıcak tavrıyla takım arkadaşlarının sevdiği bir isim haline gelenTürkiye'nin Müslüman futbolcular için yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu belirten 24 yaşındaki on numara,dedi. Bonservisinin alınıp alınmayacağı sıkça kendisine sorulan Benzia,cevabını veriyor.Cocu, Fenerbahçe'de takım ruhu ve arkadaşlığı pekiştirmek için antrenman sistemini değiştirdi. Hollandalı hoca, kuvvet ve dayanıklılık içeren idmanlara daha fazla oyun ve iddia katarak futbolcular arasındaki bağı güçlendiriyor.F.Bahçe, altyapısından yetişen Oğuz Kağan Güçtekin ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu, 13 kez A takım formasını giydi