Çare Belhanda& Onyekuru

Cezalı Ndiaye'nin yanı sıra Erzurumspor maçında sakatlanan Emre ve Eren de Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Porto maçında yoklar. Ndiaye'nin cezasında Donk-Fernando ikilisini kullanacak olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre ve Eren'in yerine ise Belhanda ile Onyekuru'yu hazırlamaya başladı.
Forvet oynadığı Akhisar maçında kötü bir performans ortaya koyan Onyekuru'ya hataları anlatıldı. Porto'da takıma geri dönecek Belhanda
'dan da savunmada Donk-Fernando ikilisine, hücumda da Onyekuru'ya destek vermesi istendi.