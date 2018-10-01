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, Cocu'nun istifasını istedi

yönetimi, 3-0'lık yenilgisi sonrası ’ya ‘Bırak’ dedi. Hollandalı çalıştırıcı ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Berbat bir durumdayız. Yarın (bugün) bir araya gelip, kafamızı toplayıp görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Fenerbahçe, Cocu'nun istifasını istedi

'nin? deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi bardağı taşırdı. İlk yarıda yenen 3 golden sonra ve maçın ardından olmak üzere iki kez soyunma odasına inen Başkan 'un da pes ettiği ve artık Hollandalı'ya sabrının kalmadığı belirtildi. Sarılacivertli yönetim karşılaşma sonrasında teknik direktör 'dan istifa etmesini istedi. Hollandalı çalıştırıcı maçın ardından kısa bir açıklama yaparken, basın toplantısında da soru almadan ayrıldı. Cocu, taraftarlardan özür dilerken şunları söyledi: "Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. Golleri çok kısa sürede yedik. İnanılmaz bir durum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü durumdayız. Berbat bir haldeyiz. Yarın (bugün) bir araya geleceğiz ve kafamızı toplayıp durumu görüşeceğiz."

ARAYA KORİDOR ÇEKTİLER!

Maç sonu havalimanına gitmek için otobüse binen Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Cocu otobüste yan yana oturmadılar. İki teknik adamın da gerginliği yüzlerine yansıdı.

İŞTE PHİLLİP COCU'NUN SÖZLEŞME FESIH ŞARTLARI
Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alır.
Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.
Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.
Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.
Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.

Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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