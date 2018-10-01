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'de yerliye dönüş harekatı

yönetimi maaşını ödemeye devam ettiği ve yardımcıları hâlâ kulüpte çalışan ’ın kapısını çalacak, ikinci aday taraftarın çok istediği

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Fenerbahçe'de yerliye dönüş harekatı

Phillip Cocu ile yolların bugün ya da hukuki süreç tamamlanmazsa bu hafta içinde ayrılması bekleniyor. Peki yerine kim gelecek. Taraftarın isteği belli; Ersun Yanal...

Yanal 2013-14 sezonunda takımı Nisan ayında şampiyonluğa taşımış, 74 puan toplarken en yakın rakibi G.Saray'a 9 puan fark atmıştı. Yönetimin ise ilk tercihi . Çünkü hocanın anlaşma gereği zaten maaşı ödeniyor. Ayrıca onun yardımcıları sezon başından bu yana Cocu ile çalıştıkları için takımı yakından tanıyorlar.

Bu arada F.Bahçe yeni bir hoca gelirse bir sezonda 4 isme birden maaş ödemiş olacak. FIFA'lık olunan Pereira'nın taksitleri sürüyor. Kocaman maaş alıyor. Cocu haklarını alacak ve yeni hoca.

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Fenerbahçe'de yerliye dönüş harekatı
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