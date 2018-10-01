Fenerbahçe'de yerliye dönüş harekatı

Phillip Cocu ile yolların bugün ya da hukuki süreç tamamlanmazsa bu hafta içinde ayrılması bekleniyor. Peki yerine kim gelecek. Taraftarın isteği belli; Ersun Yanal...

Yanal 2013-14 sezonunda takımı Nisan ayında şampiyonluğa taşımış, 74 puan toplarken en yakın rakibi G.Saray'a 9 puan fark atmıştı. Yönetimin ise ilk tercihi Aykut Kocaman. Çünkü hocanın anlaşma gereği zaten maaşı ödeniyor. Ayrıca onun yardımcıları sezon başından bu yana Cocu ile çalıştıkları için takımı yakından tanıyorlar.

Bu arada F.Bahçe yeni bir hoca gelirse bir sezonda 4 isme birden maaş ödemiş olacak. FIFA'lık olunan Pereira'nın taksitleri sürüyor. Kocaman maaş alıyor. Cocu haklarını alacak ve yeni hoca.