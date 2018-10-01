Ozi’ye baba nasihati!

Kayseri maçının 60. dakikasında yerini Tolgay'a bırakan Oğuzhan, oyundan alınmasına sinirlenip, hocasının elini sıkmamıştı. Oğuzhan'ın bu davranışı tepkilere neden olurken, Şenol Güneş
'ten oyuncusuna uyarı geldi. Yıldız futbolcu, davranışını "Anlık tepki"
olarak değerlendirip özür dilerken, Güneş'in "Sen bu takımın kaptanısın. Yaptığın hareket benim için önemli değil. Bu tür duygusal reaksiyonları anlayabiliyorum. Quaresma'ya söylediklerimi, sana da söyleyeceğim; bunlar sizin adınıza olumsuz görüntüler. İyi niyetinden şüphem yok ama biraz daha dikkatli olman gerekiyor
" karşılığını verdiği öğrenildi. Sorun konser değil tohum Beşiktaş
Basın Sözcüsü Candaş Tolga Işık, Vodafone Park'ın zeminindeki bozulmanın iddia edildiği gibi konserden kaynaklanmadığını söyledi. Işık, "Biz aynı sorunu tesislerde de yaşıyoruz. Ortada bir tohum problemi var. İki yerde de aynı tohum kullanıldı. Gereken uyarılar ilgili firmaya yapıldı" dedi. Güneş izledi, Malmö takıldı
Beşiktaş'ın UEFA
Avrupa Ligi'nde perşembe günü İsveç
'te konuk olacağı Malmö sahasında Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı. Maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünde takip etti. Malmö 24. haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 44 puanla üçüncü sırada yer alıyor.