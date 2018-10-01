Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geçti

, 'ı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ederek puanını 10'a yükselten , geçtiğimiz sezonun söz konusu haftasına 1 puanlık fark attı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 11:49
Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen mükemmel bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup eden , bu sezon geçtiğimiz sezona göre daha fazla puan topladı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasında 9 puan toplarken, 2018-2019 sezonunda ise 10 puana ulaştı.

YANAL DÖNEMİ

Bordo-mavililer, söz konusu haftalarda takımın başında olan yönetiminde ilk maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, ikinci hafta ise Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçti. Beşinci haftada ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yanal'ın takımı, altıncı haftada da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. spor, 7 haftada ise Beşiktaş deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 8 puanla ligde 9. sırada yer almıştı.

KARAMAN DÖNEMİ

Yeni sezona Teknik Direktör yönetiminde giren Trabzonspor, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken, ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, bir sonraki hafta ise Galatasaray'ı sahasında 4-0 geçmeyi başardı. Beşinci haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, altıncı haftada sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Son maçında ise Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve 10 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 1 puanlık fark attı.

ÜNAL KARAMAN'IN TAKIMI ÖNDE

Önemli bir transfer bütçesiyle geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başında yer alan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 Bin Euro (12 milyon 473 Bin TL) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal'ın aylığı ise 150 Bin Euro'ya (1 milyon 47 Bin Tl) denk geliyordu. Kadrosunda görmek istediği oyuncuların önemli bir kısmını almasına rağmen Yanal, bordo-mavili takımda beklenen futbolu oynatamamış, saha sonuçları ve sıralama olarak da Karadeniz ekibi rakiplerin gerisinde kalmıştı.

Kısıtlı bir kadro ile kamp dönemi geçiren, transferlerini sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapan Ünal Karaman ise söz konusu haftalar dikkate alındığında Ersun Yanal'ın takımını ortaya koyduğu performans ile solladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN