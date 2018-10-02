Beşiktaş Malmö'ye hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açılamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve istasyon koşuları ile başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas idmanlarının ardından taktik bölüme geçildi. Siyah-beyazlılar tam sahada yapılan çift kale taktik maç sonrasında şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş, yarın özel uçakla Malmö'ye gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Swedbank Stadı'nda gerçekleştirecek.