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'ye hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında 4 Ekim Perşembe günü İsveç temsilcisi 'ye konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:03
Beşiktaş Malmö'ye hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açılamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve istasyon koşuları ile başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas idmanlarının ardından taktik bölüme geçildi. Siyah-beyazlılar tam sahada yapılan çift kale taktik maç sonrasında şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş, yarın özel uçakla Malmö'ye gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Swedbank Stadı'nda gerçekleştirecek.

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Beşiktaş Malmö'ye hazırlanıyor
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