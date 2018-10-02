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Comolli’nin durumu sakat

'de; kiralık Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia dışındaki transferlerin performansı yönetim katında rahatsızlık yarattı. Sportif direktör ’nin koltuğu da artık sallantıda.

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Comolli’nin durumu sakat

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun durumu tartışılırken yönetim içinde ismine tepkilerin artmaya başladığı gelen bilgiler arasında. Comolli bu sezon 11 yeni transfer yaparak takıma takviyede bulundu. Slimani, Ayew, Benzia (opsiyonlu) kiralanırken, Jailson, Frey ve Reyes'le uzun süreli anlaşmalar imzalandı. Jailson ve Frey'e bonservis, Reyes'e ise imza parası ödendi. Ancak bu oyuncular, şu anki performanslarıyla seviyesinde değil.

TAZMİNAT MADDESİ COCU İLE AYNI

BUNUNLA birlikte transfer sürecinde yaşananlar mide bulandıran bir başka etken. Meksikalı Fabian'ın aniden İstanbul'a getirilip aniden geri gönderilmesi, Frey'in Erzurumspor'a 600 bin Euro'ya önerilmesi ancak alınmaması gibi durumlar, sarı-lacivertlilerde okların Comolli'ye dönmesine sebep oldu. Beklenti Başkan 'un ilk olarak teknik direktör Cocu'yla yolları ayırması, durum böyle giderse sportif direktör Comolli'nin geleceğini masaya yatırması yönünde. Comolli ile yollar ayrılırsa, tıpkı Cocu gibi 1 yıllık maaşı (800 bin Euro) tazminat olarak ödenecek.

HOLLANDA'YA DÖNÜŞ BİLETİ GARANTİ

F.BAHÇE'NIN yenilgisi Hollanda'da geniş yankı buldu. İşte o yorumlar: Telegraaf: Cocu'nun şansı düştü. Football Orange: Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında. Sportnieuws: Hollanda'ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi. F.Bahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk ise vatandaşı için, "'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti" yorumunu yaptı.

F.Bahçe S.Trnava maçı hazırlıklarına başladı. Takımın yaptığı rejenerasyon (yenileme) idmanına çıkmayan Cocu ile Samandıra'da fesih görüşmeleri gerçekleştirildi.

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Comolli’nin durumu sakat
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