Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın 22.00'da Porto ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fernando ve Maicon ile birlikte açıklamalarda bulundu. Terim, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli oyuncularının olmadığını belirten Terim, "Emre Akbaba sadece bu maç değil, belki de 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in durumu daha bir değişik, MR'ında bir şey yok ama kendisinin beyanı bizim için esas olandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz." dedi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde herkesin şunu iyi bilmesi lazım, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı seviyede, aynı haklara sahip başlamadı. Transfer yasağı olan bir Galatasaray ile rakiplerin her şeyinin serbest olduğu bir ortam. Çok da aynı şartlarda değil. Galatasaray kaybetmişse bu zaten eleştiriye açıktır, açık da olmalıdır, itirazım yok. Hobidir ya da fobidir bunların çok ötesinde, futbol çok ciddi bir oyun. Bizler ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı skor ve oyun üstünlüğü sağlayabiliyor."

"Aboubakar çok beğendiğim bir atak oyuncusu. Olmadığı zaman Porto'nun yerine koyacağı Marega gibi, Brahimi gibi başka oyuncuları da var. Onun için, öyle söylenecekse bizim takımımızda sakat olan oyuncular, bize daha çok etki edecek oyuncular."

"Eğer kazanamıyorsak, beraberlik iyidir tabii ki. Sonuçta deplasmanda oynuyorsunuz, ilk maçı 3 puanla kapatmışsınız, Porto iyi bir takım. Kazanamamışsanız, o zaman doğru bir sonuç olarak görülebilir beraberlik."