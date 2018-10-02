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'da korkutan istatistik

’nde deplasmanda son galibiyetini 5.5 yıl önce yönetiminde Almanya’da elde eden Aslan, ardından 11 maçta 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Galatasaray'da korkutan istatistik
Süper Lig'de sahadan mağlup ayrıldığı son iki deplasmanda Trabzonspor ve Akhisar'dan toplam 7 gol yiyen , Porto'da favori gösterilmiyor. Sarı-kırmızılı takım 'nde oynadığı son 11 deplasmanda galibiyet göremedi. Bu periyotta 9 yenilgi-2 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da son deplasman zaferine 5 buçuk sene önce 'le ulaşmıştı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar Almanya'da Schalke'yi 3-2 yenip 2012-2013 sezonunda çeyrek finale çıkmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 11 deplasman: 2 beraberlik-9 yenilgi
2012-13 Real Madrid-G.Saray 3-0
2013-14 Juventus-G.Saray 2-2
2013-14 Kopenhag-G.Saray 1-0
2013-14 Real Madrid-G.Saray 4-1
2013-14 Chelsea-G.Saray 2-0
2014-15 Arsenal-G.Saray 4-1
2014-15 Dortmund-G.Saray 4-1
2014-15 Anderlecht-G.Saray 2-0
2015-16 Astana-G.Saray 2-2
2015-16 Benfica-G.Saray 2-1
2015-16 Atletico Madrid-G.Saray 2-0

ŞİFRE 110 KM
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmişti. Ancak sarı-kırmızılı takımın o gün sergilediği futbolu, teknik heyet Porto deplasmanı için yeterli görmedi. L. Moskova maçında 100 km koşan Galatasaray'da hedef Porto'ya karşı koşu mesafesini 110 km'ye çıkarmak... Portekiz'de daha çok mücadele etmeleri gerektiğini takımdaki herkese hatırlatan teknik heyet, özellikle hücum oyuncularından rakip savunmaya önde baskı yapmalarını istedi.

SÖZ FATİH TERİM'DE!
Porto deplasmanı için bugün öğlen Portekiz'in yolunu tutacak Galatasaray, son çalışmasını Estadio do Dragao Stadı'nda yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, TSi 20.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray TSİ 21.00'de Porto'nun stadında yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek.

PORTO SINAVINA İNGİLİZ HAKEM
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda yarın akşam Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Paul Tierney ile Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.?
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Galatasaray'da korkutan istatistik
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