UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Porto

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın karşılaşacağı Portekiz'in Porto ekibi, bu organizasyonun gedikli takımlarından biri.

Bugünkü ismiyle 1992-1993 sezonundan beri düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında 27. sezon oynanıyor. Porto ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 23. kez mücadele ediyor.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 187 maça çıkan Portekiz temsilcisi, 79 galibiyet, 49 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı.

Porto, Avrupa kupalarında toplamda çıktığı 362 müsabakada ise 170 galibiyet, 77 beraberlik alırken, 115 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

KUPA AVCISI

Portekiz temsilcisi, tarihinde 7'si uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplam 73 kupa kazandı.

2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, 1986-1987 sezonunda ise UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldıran Porto, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası, 2010-2011 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.

1987-1988 sezonunda UEFA Süper Kupa'yı kazanan Porto, 2004-2005 ve 1987-1988 sezonlarında da ise Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Portekiz Ligi'nde geride kalan sezon son 4 sezonun şampiyonu Benfica'nın önünde ipi göğüsleyen Porto, toplamda 28 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Tarihinde 15 kez Portekiz Kupası'nı kaldıran mavi-beyazlı ekip, 23 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.

PORTEKİZ LİGİ'NDE İKİNCİ

Porto, 6. haftası oynanan Portekiz Ligi'nde ikinci durumda bulunuyor.

Ligde yaptığı 6 maçın 5'ini kazanan mavi-beyazlı takım, 1 müsabakada da mağlup oldu. 15 puan toplayan Porto, bu maçlarda 16 gol atarken, kalesindeki 5 golü engelleyemedi.

Portekiz temsilcisinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, bu sezon ligde attığı 4 golle takımın en golcü ismi konumunda. Ancak ligdeki son maçta sakatlanan Kamerunlu futbolcu, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BERABERLİKLE BAŞLADI

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçından 1 puan çıkardı.

İlk hafta müsabakasında Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olan Porto, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Mavi-beyazlıların golünü penaltıdan Otavio attı.

MAÇLARINI DRAGAO STADI'NDA OYNUYOR

Kurulduğu Portekiz'in Porto şehriyle aynı adı taşıyan mavi-beyazlı ekip, maçlarını bu kentteki Dragao Stadı'nda oynuyor.

2003 yılında inşa edilen stat, 50 bin 399 kişi kapasiteye sahip.

TAKIM DEĞERİ 239 MİLYON AVRO

Porto'nun takım değeri 239 milyon avro olarak gösteriliyor.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Portekiz temsilcisinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 26 milyon avro ile Yacine Brahimi oldu. Brahimi'yi 25 milyon avroluk değeriyle eski Galatasaraylı Alex Telles izledi.

Porto'da 9 futbolcu, 10 milyon avro ve üstü piyasa değerine sahip olarak gösterildi.

Galatasaray'ın piyasa değeri ise 96,65 milyon avro oldu.

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR

Porto'nun kadrosunda yer alan üç futbolcuyu Türk futbol kamuoyu yakından tanıyor.

Mavi-beyazlı ekibin Brezilyalı sol beki Alex Telles, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısı ve 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giydi.

Porto'nun Kamerunlu hücum oyuncusu Vincent Aboubakar, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta top koşturdu.

Mavi-beyazlı ekibin UEFA kadrosunda yer almayan Brezilyalı file bekçici Fabiano Riberio da iki sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadı.

FERNANDO VE MAICON ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Maicon Roque eski takımlarına karşı oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Fernando, 2007-2014 arasında Porto'da top koşturdu. Savunma oyuncusu Maicon ise mavi-beyazlı formayı 2009-2016 arasında terletti.

Porto'da 236 maça çıkan Fernando, mavi-beyazlı ekiple 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, 4 kez Portekiz Ligi, 3 kez Portekiz Kupası ve 5 kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Maicon ise 190 maçta formasını giydiği Porto ile 1 UEFA Avrupa Ligi, 3 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 4 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ÇOK FORMA GİYEN CASİLLAS?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas zirvede bulunuyor.

Turnuvada Real Madrid ve Porto formalarıyla 168 maça çıkan 37 yaşındaki Casillas'ı, 154 karşılaşmayla Juventus forması giyen Ronaldo takip ediyor.

Eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla üçüncü sırada yer alıyor.

Kadro

Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı Porto'nun UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Iker Casillas, Vana Alves

Defans: Maxi Pereira, Eder Militao, Alex Telles, Jorge, Felipe

Orta saha: Yacine Brahimi, Oliver Torres, Hector Herrera, Danilo, Riechedly Bazoer, Otavio, Sergio Oliveira

Forvet: Hernani, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona, Adrian Lopez, Andre Pereira

Not: UEFA kadrosunda B listesindeki futbolcular yer almamıştır.