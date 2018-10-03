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’tan çifte dava

Giriş Tarihi: 3.10.2018
lı taraftarların, Sivasspor maçına giden Bursasporlu taraftarların saldırısına uğraması, siyah-beyazlı kulüpte geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından hemen mağdurlarla temasa geçen yönetim kurulu, "Size yapılan, Beşiktaş'a yapılmıştır" diyerek, tartaklanıp dövülen siyah-beyazlı futbolseverlere sahip çıktı. Hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, adli makamlara şikâyette bulunmadıkları belirlenen taraftarlardan vekâletname alıp, saldırganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Ceza Hukuku kapsamında iki ayrı dava açtı.
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Beşiktaş’tan çifte dava
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