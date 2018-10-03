Cocu'dan flaş istifa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Cocu'nun açıklamaları şöyle:

"BASIN MENSUPLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

"Yarın çok önmemli bir maç olacak bizinm için. Son lig maçından sonra sorularınızı cevaplandıramadığım için sizlerden özür dilemek istiyorum. O akşam yoğun duygular yaşadığım bir akşamdı."

"BU TAKIMI AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

"Kendi sahamızda oynadığımız son maçta kazanamadık ama iyi bir maç çıkarmıştık. Beşiktaş maçından bahsediyorum. Ayağa kalkabileceğimizi ve gelişebileceğimizi göstereceğimiz iki maç oynayacağız art arda. Bu takımı birlikte ayağa kaldırmak zorundayız, imkansız değil."

"BİREYSEL PERFORMANS YETMEZ"

"Herkes çok çalışıyor ve elinden gelen gayreti gösteriyor. Taraftarlar da oyuncular da bu durumdan memnun değil. Sadece bireysel performans almamalıyız oyunculardan. Takım halinde bu işi başarmalıyız. Zor anlarda bireyse düşünüyorsanız başarılı olmanız mümkün değil. Hem saha için de hem de saha dışında değişimden geçiyoruz. Ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez. Hiç kimse mutlu değil. Son maçta yüksek bir hayal kırıklığı yaşadık."

"HERKES BASKIYI HİSSEDİYOR"

"Yarın bizim için kritik bir maç olacak. Çalışkan bir takımla oynayacağız. Önemli iki iç saha maçına çıkacağız. Herkes baskıyı hissediyor ve bu baskı da son derece normal ama biz bu durumdan çıkmak istiyoruz."

"SKRTEL'İN SAKATLIĞI GEÇTİ"

"Skrtel döndü ve antrenmanlara katıldı. Şu anda fit durumda. Varlığı bu takım için önemli. Örnek bir oyuncu ve örnek bir profesyonel."

"SPARTAK TRNAVA TAKIM RUHUNU GÖSTERDİ"

"Spartak Trnava, Anderlecht'i yendi ve takım ruhunu gösterdi. O maçta bütün yüreklerini sahaya koydular. Lig maçlarında ise şanssız olduklarını gördüm ama Avrupa'da çok iyi bir skor aldılar, bunun farkında olmalıyız."

ALİ KOÇ, COCU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ Mİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, bir basın mensubunun sorduğu "Başkan Ali Koç, Rizespor maçı sonrası sizin istifanızı istedi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok çünkü böyle bir şey gerçekleşmedi. Bu yolculukta olanlar hepimizi etkiliyor. Kendi aramızda çok konuşuyoruz ama sizin söylediğiniz gibi bir konuşma olmadı."