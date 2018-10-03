Cocu’nun yanlışı; Volkan’ı kesmek

Advocaat döneminde F.Bahçe'de antrenörlük yapan Mario Been, vatandaşı Cocu'yu yorumlarken en büyük yanlışının Volkan Demirel
'i yedek bırakması olduğunu söyledi. Been, "Volkan 11 yıldır kulübün içinde. Sahada olduğunda takımı bir arada tutuyor. Bana göre Volkan Demirel kesilemez, yedeğe alınamaz. Harun Tekin
, Volkan'dan daha iyi değil" diye konuştu. Hollandalı antrenör, kötü sonuçlar içinse şu yorumu yaptı: "Kadronun yetersiz olduğu yorumlarını duyuyorum. Bu durumu büyük kulüplerde kimse duymak istemez."