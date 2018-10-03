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yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapacak!

Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını desteklediğini açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 12:09
Trabzonspor yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapacak!

'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapacak!
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